Με εισήγηση της Miapetra Kumpula-Natri (Σοσιαλιστές, Φινλανδία) καταργούνται οι λιανικές χρεώσεις περιαγωγής, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της ΕΕ να στέλνουν μηνύματα, να καλούν και να μεταφέρουν δεδομένα σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης κι αν βρίσκονται, με τους όρους που ισχύουν και στη χώρα τους και χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Η πρόταση συζητήθηκε την Τετάρτη και υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, χθες Πέμπτη. Έτσι, από τις 15 Ιουνίου 2017 και μετά, θα υπάρξει και το οριστικό τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής.

Την απόφαση καλωσόρισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά Andrus Ansip.

“Επειτα από σχεδόν δέκα χρόνια, η Ε.Ε. βάζει οριστικά τέλος στο άγχος των χρεώσεων περιαγωγής που μαστίζουν την Ευρώπη από τις απαρχές της κινητής τηλεφωνίας. Οι υπερβολικές χρεώσεις περιαγωγής ήταν μια ανωμαλία σε μια ήπειρο όπου οι άνθρωποι κινούνται ελεύθερα μεταξύ των χωρών”

Η εισηγήτρια Miapetra Kumpula-Natri της Ευρωομάδας των Σοσιαλδημοκρατών ανέφερε στην Ολομέλεια, στην οποία βρέθηκε και το NEWS 247:

“Το ψήφισμα αυτό αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Από τις 15 Ιουνίου και μετά δεν θα υπάρχουν πλέον τα τέλη περιαγωγής, και αυτό μπορούμε πια να το γιορτάσουμε. Οι χρήστες που ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούν να ελέγχουν τα email τους, να χρησιμοποιούν χάρτες, να ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να καλούν και να στέλνουν μηνύματα χωρίς επιπλέον κόστος”.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα ανώτατα όρια των τιμών χονδρικής περιαγωγής εγκρίθηκε με 549 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 50 αποχές.

Αναλυτικότερα, η συμφωνία για τα χαμηλότερα ανώτατα όρια στη μεταφορά δεδομένων θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα, όπως είναι το οπτικοακουστικό υλικό, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Όπως αναφέρει ο κανονισμός, θα “επιτρέψει, επίσης, το άνοιγμα των αγορών στις μικρές εταιρείες τηλεπικοινωνιών“.

Πλέον, αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών τηλεπικοινωνίας και όχι πρόσθετη παροχή από αυτές, όπως αναφέρουν σε ορισμένες διαφημίσεις τους η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017.

Συνοπτικά στοιχεία για τα νέα ανώτατα όρια για τις χρεώσεις χονδρικής

Φωνητικές κλήσεις: €0,032

Μεταφορές δεδομένων: €7,7/gigabyte (από τις 15.06.2017), €6/ gigabyte (από τις 01.01.2018), €4,5/ gigabyte (από τις 01.01.2019), €3,5/ gigabyte (από τις 01.01.2020), €3/ gigabyte (από τις 01.01.2021), €2,5/ gigabyte (από τις 01.01.2022)

Μηνύματα κειμένου: €0,01

Τα ανώτατα “όρια ασφαλείας” που δεν πρέπει να υπερβαίνονται

Όπως αναφέρεται σχετικά:

“Από τις 15 Ιουνίου 2017, το μέσο τέλος σε επίπεδο χονδρικής, την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει στον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής με προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και τερματισμού, δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 0,032 EUR ανά λεπτό. Το εν λόγω μέγιστο τέλος χονδρικής παραμένει, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, στα 0,032 EUR έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η μέση χρέωση χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μεταξύ οποιωνδήποτε δύο φορέων εκμετάλλευσης και υπολογίζεται βάσει δωδεκαμήνου, ή οποιουδήποτε βραχύτερου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής του μέγιστου μέσου τέλους χονδρικής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Από τις 15 Ιουνίου 2017, το μέσο τέλος χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης στον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενου μηνύματος SMS περιαγωγής που προέρχεται από το εν λόγω δίκτυο επίσκεψης, δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 0,01 EUR ανά μήνυμα SMS και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, παραμένει στα 0,01 EUR έως τις 30 Ιουνίου 2022. Από τις 15 Ιουνίου 2017, το μέσο τέλος χονδρικής, το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 7,70 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων. Το εν λόγω μέγιστο τέλος χονδρικής μειώνεται σε 6,00 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2018, σε 4,50 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2019, σε 3,50 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2020, σε 3,00 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2021 και σε 2,50 EUR ανά gigabyte την 1η Ιανουαρίου 2022. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, παραμένει στα 2,50 EUR ανά gigabyte μεταδιδόμενων δεδομένων έως τις 30 Ιουνίου 2022″.

Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά προειδοποιεί για αυξήσεις στις εγχώριες χρεώσεις

Η εγχώρια αγορά φοβάται πως λόγω του τέλους φορολογίας που είναι στο 12%, μπορεί να υπάρξει κάποιος που θα ξεκινήσει να πουλά κάρτες καρτοκινητής στην Ελλάδα, μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας από άλλη χώρα της ΕΕ.

Η Κομισιόν διαβεβαιώνει πάντως πως μαζί με το αρμόδιο όργανο ρύθμισης της αγοράς (BEREC) έχουν εξουσιοδοτήσει κατάλληλα τις τοπικές αρχές, όπως η ΕΕΤΤ, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν ανάλογα και να εξασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός.

Επίσης, μιλώντας εκ μέρους της GUE/NGL, ο Νεοκλής Συλικιώτης εξέφρασε την υποστήριξη στην κατάργηση των τελών περιαγωγής, μόνο εφόσον κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανακουφίσει οικονομικά τους καταναλωτές.

“Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο αποτελούν δημόσια κοινωνικά αγαθά, στα οποία πρέπει όλοι να έχουμε ισότιμη πρόσβαση. Ωστόσο, η πρόταση που έχουμε ενώπιον μας περικλείει πολλούς κινδύνους. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως εν τέλει δεν θα πληρώσουν το κόστος οι ντόπιοι. Είναι βέβαιο πως προκειμένου να επιβιώσουν οι εγχώριοι πάροχοι, θα μετακυλήσουν το κόστους στους καταναλωτές αυξάνοντας τις εγχώριες χρεώσεις”

Μιλώντας ως συντονιστής στα θέματα ενέργειας εκ μέρους της GUE/NGL, ο κ. Συλικιώτης υπογράμμισε πως η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία πρόνοια για αποκατάσταση της ανισορροπίας που θα δημιουργηθεί λόγω του διαφορετικού αριθμού τουριστών που δέχεται η κάθε χώρα. Έτσι, εξήγησε, οι χώρες του Νότου που δέχονται τα μεγαλύτερα κύματα τουριστών θα επιφορτιστούν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι εγχώριοι πάροχοι.

Η εισηγήτρια της έκθεσης, κα. Miapetra Kumpula-Natri, ζήτησε να παρέμβει στην συζήτηση για να ρωτήσει τον κ. Συλικιώτη τι θα μπορούσε να προτείνει ως λύση ώστε να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής (roaming) χωρίς να επιφορτιστούν οι ντόπιοι το κόστος. Ο κ. Συλικιώτης εξήγησε πως θα έπρεπε να δημιουργηθεί από την ΕΕ ένα Ταμείο στήριξης των μικρών κρατών ώστε να διασφαλιστεί μια ισορροπία μέσω της πρόνοιας για οικονομική στήριξη των κρατών αυτών. Όπως εξήγησε, με αυτή την πρόνοια, οι εγχώριοι πάροχοι δεν θα καταρρεύσουν αλλά ούτε και θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν το κόστος στους ντόπιους αυξάνοντας τις εγχώριες χρεώσεις.

