Το #1 parking app που θα “απογειώσει” τις διακοπές σου!

[Δ.Τ.]

Πάσχα. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές αλλά και μία ευκαιρία για ταξίδι… δηλαδή ένα από τα πιο ωραία πράγματα στον κόσμο… ή μήπως όχι; Βγάλε βαλίτσες, γέμισέ τες, κουβάλησέ τες και η λίστα είναι ατελείωτη, ειδικά αν ταξιδεύεις από το αεροδρόμιο. Πώς θα φτάσεις μέχρι εκεί; Μήπως είναι ακριβό να πας με το αυτοκίνητό σου; Τα ερωτήματα πολλά και κανένας δε μπορούσε να δώσει μια καλή απάντηση, μέχρι τη στιγμή που ήρθε το ParkAround και άλλαξε τα δεδομένα.

Το ParkAround είναι η #1 υπηρεσία για parking στην Ελλάδα, η οποία συνεργάζεται και προσφέρει μοναδικές εκπτώσεις σε πάνω από 150 χώρους στάθμευσης σε όλη τη χώρα όπου εξυπηρετούν μεταξύ άλλων 5 αεροδρόμια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ηράκλειο, Χανιά), 2 λιμάνια και το κέντρο της Αθήνας.

Η διαδικασία της κράτησης είναι πανεύκολη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το δωρεάν iOS App (ή να μπεις στο www.parkaround.gr), να επιλέξεις το parking που σε βολεύει – μην ανησυχείς, οι επιλογές είναι υπεραρκετές – και… μόλις έκλεισες θέση για το αεροδρόμιο με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Δεν το πιστεύεις;

Ψάξε και δες ότι μόνο το ParkAround σου προσφέρει 4 μέρες στάθμευση για το αεροδρόμιο με μόλις 17,90€! Καλύτερο δώρο ακόμα και από την πασχαλινή λαμπάδα!

Αναζήτησε περισσότερες πληροφορίες στο www.parkaround.gr ή κατέβασε δωρεάν το app για iPhone και κλείσε θέση τώρα!