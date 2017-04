Έχουμε τονίσει πολλές φορές την σημασία και την χρησιμότητα των λειτουργιών που προσφέρουν η Apple και η Google για να βρίσκει κανείς το smartphone του σε περίπτωση που το χάσει ή του το κλέψουν, είτε για να το ανακτήσει, είτε για να το μπλοκάρει, είτε για να διαγράψει τα δεδομένα του από απόσταση. Η ιστορία που μας έρχεται από το φεστιβά Coachella στις ΗΠΑ, αποτελεί ακόμα μία καλή απόδειξη για να ενεργοποιήσετε και εσείς (αν δεν το έχετε κάνει) τη λειτουργία “Find my iPhone”

Ένας τύπος ονόματι Ronaldo De Jesus Henao φέρεται ότι έκλεψε περίπου 130 smartphones από επισκέπτες του φεστιβάλ και η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει χάριν στη συνεργασία της με θύματα που ενεργοποίησαν τη λειτουργία “Find my iPhone”. Από τις πληροφορίες που συνέλεξαν οδηγήθηκαν σε μια συγκεκριμένη σκηνή στον χώρο του φεστιβάλ (Sahara tent), αλλά αρχικά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο δράστης.

Τελικά, ορισμένοι παρευρισκόμενοι παρατήρησαν ότι υπήρχε μετακίνηση των κουκίδων που αντιστοιχούσαν στα smartphones τους όταν κινούταν ο Henao και η αστυνομία των σταμάτησε για να ελέγξει το σακίδιο του. Εκεί βρέθηκαν τα κλεμμένα smartphones και στη συνέχεια δόθηκαν πίσω στους κατόχους τους.

via Techgear

Σχολιασμός στο forum

About Chris Elpidis Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+