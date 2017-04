Spoiler: Το iPhone 7 Plus κερδίζει τα Samsung Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 & OnePlus 3T τόσο σε πραγματικές συνθήκες (ταχύτητα ανοίγματος εφαρμογών και multitasking) όσο και σε single core tests του Geekbench 4, δείχνοντας μας για ακόμη μια φορά πως η “ανωτερότητα” στα specs των συσκευών Android είναι μόνο… στα χαρτιά (βλ. έως 6GB RAM και multicore επεξεργαστές της Qualcomm Snapdragon 835).

Απολαύστε την ταχύτητα του iOS και του custom-optimized A-series επεξεργαστή του iPhone, στο βίντεο που ακολουθεί:

Όσον αφορά τα tests του Geekbench 4, ακόμη και το iPhone 6s το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 – μαζί με το entry level iPhone SE- καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα Google Pixel, LG G6 & OnePlus 3T (όλα με Qualcomm Snapdragon 821) αλλά και το Galaxy S8 της Samsung (με Snapdragon 835) σε single core performance tests!

Το Galaxy S8 καταφέρνει να ξεπεράσει το iPhone 7 Plus σε multicore performance tests, κάτι που όπως είδαμε δεν ανταποκρίνεται σε δοκιμές πραγματικών συνθηκών καθώς ελάχιστες εφαρμογές είναι σχεδιασμένες για χρήση πολλαπλών επεξεργαστών. Το καμάρι της Samsung χρειάστηκε 7:40 λεπτά για να ολοκληρώσει τις εργασίες (άνοιγμα εφαρμογών / εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών) που το iPhone 7 Plus ολοκλήρωσε σε μόλις 3:20 λεπτά.

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το iPhone 7 Plus κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και έχει ήδη κλείσει περισσότερο από μισό χρόνο “ζωής” με το νέο μοντέλο, το “επετειακό” iPhone 8 (edition) να αναμένεται σε 5 μήνες.

Θριαμβολογήστε ελεύθερα για την ανωτερότητα του iOS και των επεξεργαστών της Apple, στο σχετικό νήμα του forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis