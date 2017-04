Η εκπτωτική προσφορά της συνδρομητικής μουσικής υπηρεσίας Spotify για φοιτητές, επεκτείνεται μετά τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία σε 33 ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αν λοιπόν είστε φοιτητής, μπορείτε να εγγραφείτε στο Spotify Premium με 50% έκπτωση ήτοι €3.49 / μήνα, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρακάτω link: www.spotify.com/gr/student

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Premium έκδοση του Spotify προσφέρεται χωρίς διαφημίσεις, με δυνατότητα offline πρόσβασης στις λίστες του χρήστη αλλά και με καλύτερη ποιότητα ήχου σε σχέση με την δωρεάν έκδοση.

