Ευχάριστα νέα για την Jailbreak κοινότητα καθώς η Pangu team παρουσίασε στο Janus Mobile Security & Threat Intelligence Platform Release Event το 1ο demo του iOS 10.3.1 Jailbreak tool !!!

Όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία – την οποία διαμοίρασε στο Weibo o χρήστης Zheng (Android/iOS Senior Security Engineer στην Alibaba) – το iOS 10.3.1 Jailbreak tool της Pangu team τρέχει σε ένα iPhone 7:

To iOS 10.3.1 Jailbreak tool της Pangu team ενδέχεται να κυκλοφορήσει ακόμη και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα υποστηρίζει τις παρακάτω συσκευές:

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone SE

iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Pro

iPod Touch 6G

Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, στο σχετικό topic του forum

