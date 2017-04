Σύμφωνα με ενημερωτικό email της Apple, έρχονται αυξήσεις στις τιμές πώλησης εφαρμογών/παιχνιδιών του App Store καθώς και των In-app αγορών τους σε Δανία, Μεξικό αλλά και σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν ως νόμισμα το ευρώ.

Πότε θα δούμε τις νέες αυξημένες τιμές και στο ελληνικό App store; Μέσα στις επόμενες 7 ημέρες:

Due to foreign exchange rate changes, prices for apps and in-app purchases (excluding auto-renewable subscriptions) will increase in Denmark, Mexico, and all territories that use the Euro currency in the next 7 days.

Πόση θα είναι η αύξηση των τιμών; Μερικά cents. Οι εφαρμογές π.χ που μέχρι σήμερα κόστιζαν €0,99, με την νέα τιμολογιακή πολιτική θα κοστίζουν €1,09:

Τουλάχιστον, οι τιμές συνδρομών που ανανεώνονται αυτόματα δεν θα επηρεαστούν:

Auto-renewable subscription prices will not be affected. You can change the price of your subscription at any time in iTunes Connect with the option to preserve prices for existing subscribers.

