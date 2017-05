To iTunes έρχεται στο Windows Store

Κατά τη διάρκεια του Microsoft Build 2017, η εταιρεία ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με την Apple με σκοπό να προσθέσουν το iTunes μέσα στο Windows Store.

Έτσι, όποιος χρήστης αποκτήσει ένα Windows 10 S PC, με περιορισμό εφαρμογών από το Windows Store, θα μπορεί να κατεβάσει και να χρησιμοποιήσει το iTunes της Apple.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα συστήματα με Windows 10 S μπορούν να αναβαθμιστούν σε Windows 10 Pro με $49. Οι χρήστες που προχωρήσουν στην αναβάθμιση σε Windows 10 Pro, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν και τον περιορισμό των Windows 10 S που αφορά την αποκλειστική εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store, με όλες τις εφαρμογές εκτός Windows Store να αποκλείονται από το σύστημα για λόγους ασφάλειας.

