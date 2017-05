Σύμφωνα με αναφορά του Android Police, η Google αναπτύσσει τον ψηφιακό βοηθό της Google Assistant και για το iOS, ως αυτόνομη εφαρμογή. H επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο συνέδριο Google I/O, το οποίο υπενθυμίζουμε πως ξεκινάει σήμερα το απόγευμα στις 20:00.

Το Google Assisant iOS .app αναμένεται να είναι διαθέσιμο μόνο στην Αμερική, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες, όπως συνηθίζει η Google σε παρόμοια λανσαρίσματα υπηρεσιών.

