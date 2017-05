Ο δημοφιλής Έλληνας developer Ηλίας Λιμναίος κατάφερε να ξεκλειδώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας του iPhone με NFC συσκευές!

Η επικοινωνία κοντινού πεδίου (Near Field Communication, NFC) αποτελεί μια πρότυπη τεχνολογία συνδεσιμότητας, η οποία διαδίδεται και εξελίσσεται ραγδαία με κύριο σκοπό τη λύση αρκετών προβλημάτων, σύγχρονων αλλά και μελλοντικών. Είναι μια μικρής εμβέλειας ασύρματη τεχνολογία, η οποία λειτουργεί στη συχνότητα των 13,56 MHz και μεταφέρει δεδομένα με ρυθμό έως και 424 kbps και έχει γίνει γνωστή κυρίως μέσω της χρήσης της από τα κινητά τελευταίας γενιάς (smartphones). Η λειτουργία της βασίζεται στην επαφή ή στην προσέγγιση, σε απόσταση περίπου τεσσάρων με πέντε εκατοστών, της συσκευής που περιέχει το τσιπ NFC, σε κάποια άλλη συσκευή που περιλαμβάνει τον κατάλληλο αισθητήρα.

Τα iPhone, από το iPhone 6 και έπειτα, διαθέτουν chip NFC ωστόσο η Apple κρατάει κλειδωμένες τις λειτουργίες τους για λόγους ασφαλείας, επιτρέποντας αποκλειστικά και μόνο την πρόσβαση για χρήση στην υπηρεσία πληρωμών, Apple Pay.

Ωστόσο, φαίνεται πως σύντομα θα έχουμε μεγάλες αλλαγές, τουλάχιστον στα Jailbroken iPhones!

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το Jailbroken iPhone 6s του developer Ηλία Λιμναίου να επικοινωνεί με NFC tags, προβάλλοντας τα σχετικά notifications.

Όπως εξηγεί ο Ηλίας Λιμναίος, το hack του nfcd daemon θα λειτουργεί με οποιαδήποτε συσκευή είναι NFC-enabled και σύντομα θα διατεθεί ως tweak ενεργοποίησης του NFC, μέσω του Cydia.

