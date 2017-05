H Vodafone υποδέχεται το καλοκαίρι με μία προσφορά για τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοπρογράμματος (ιδιώτες & επαγγελματίες): 3GB δώρο για το 3ημερο του Αγ. Πνεύματος (Σάββατο 3/5 έως και τη Δευτέρα 5/6)!

Το καλοκαίρι ξεκινά με δώρο 3GB!

Απόλαυσε το 3ημερο του Αγ. Πνεύματος ξέγνοιαστα Στείλε Ν στο 1339 Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές συμβολαίου και καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες.

Τα δωρεάν GB μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Σάββατο 3/5 έως και τη Δευτέρα 5/6

Όροι & προϋποθέσεις – Πακέτο προσφοράς 3GB Mobile Internet

Μέσω της προσφοράς, o συνδρομητής Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος Vodafone ενεργοποιεί πακέτο Mobile Internet 3GB για δωρεάν χρήση Internet το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από το Σάββατο 03/06 00:01 έως και τη Δευτέρα 05/06 23:59

Η προσφορά ισχύει για τους συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες & για ενεργοποιήσεις στο χρονικό διάστημα από 29 Μάιου 2017 και ώρα 00:01 έως και 5 Ιουνίου 2017 και ώρα 23:59.

Η προσφορά ενεργοποιείται με αποστολή δωρεάν SMS της λέξης “Ν” στο 1339 για όλους τους συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες

Επιτρέπεται μόνο μία ενεργοποίηση της προσφοράς ανά συνδρομητή.

Από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για όλη τη διάρκεια της προσφοράς, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα MB’s που παρέχονται από την προσφορά έναντι των ενσωματωμένων ΜΒ ή πακέτο στο βασικό πρόγραμμα χρήσης

Για τους συνδρομητές συμβολαίου η χρήση της προσφοράς είναι επιτρεπτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον η υπηρεσία Vodafone Πας Παντού είναι συμβατή και ο συνδρομητής έχει ενεργή την υπηρεσία

Μέσω της υπηρεσίας Vodafone Έλεγχος Χρήσης, οι συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες θα λάβουν ενημερωτικό SMS όταν φτάσουν στο 80% και 100% της κατανάλωσης των 3GB.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: Vodafone