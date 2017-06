3 νέες διαφημίσεις για την καμπάνια “Why Switch?” της Apple

Η Apple δημοσιεύει 3 νέες διαφημίσεις για την καμπάνια “Why Switch?“:

Η Apple δείχνει σε όλους τους χρήστες ανταγωνιστικών λειτουργικών πόσο εύκολο είναι να μεταπηδήσουν στο iOS. Η βάση της νέας αυτής ενέργειας είναι μία υποσελίδα στο κεντρικό της website υπό τον τίτλο “Switch” η οποία περιλαμβάνει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα χρηστών που σκέφτονται να μεταβούν στο iOS, όπως τι θα γίνει με τις υπάρχουσες φωτογραφίες, βίντεο, επαφές κ.ο.κ. Η καμπάνια συνοδεύεται από μία σειρά από βίντεο διάρκειας 16 δευτερολέπτων, τα οποία ανέβηκαν στο επίσημο YouTube κανάλι της Apple.

