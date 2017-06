Οι φήμες των τελευταίων εβδομάδων επαληθεύτηκαν και η Apple παρουσίασε το νέο μοντέλο iPad Pro με οθόνη 10.5 ιντσών (2224 x 1668 px) με αναβαθμισμένο επεξεργαστή A10x, ελαχιστοποιημένα περιθώρια οθόνης (-40%) και ακόμη καλύτερη οθόνη από τα προηγούμενα μοντέλα!

Το νέο iPad Pro 10.5” διαθέτει οθόνη τεχνολογίας “True Tone” η οποία είναι 50% φωτεινότερη (600 nits) σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα και φιλοξενεί την τεχνολογία “ProMotion” η οποία αυξάνει δυναμικά την συχνότητα ανανέωσης (refresh rate) από 24Hz σε 48Hz και σε 120Hz, ανάλογα το περιεχόμενο που προβάλλεται.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης και αύξηση της απόδοσης!

Η τεχνολογία ProMotion έχει μία ακόμη σημαντική εφαρμογή. Η ταχύτητα απόκρισης του Apple Pencil μειώνεται στα 20 μόλις millisecond !!!



Αλλαγές έχουμε και στις κάμερες οι οποίες πλέον διαθέτουν του σένσορες του iPhone 7: Οπίσθια 12MPx με optical image stabilization και εμπρόσθια 7MPx FaceTime HD κάμερα.

Τα νέα είναι ευχάριστα και για όλους αναζητούν ακόμη περισσότερη δύναμη από το iPad τους. Το ανανεωμένο A10x Fusion chip του νέου iPad Pro 10.5” επιτυγχάνει αύξηση της απόδοσης CPU & GPU κατά 40% σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα!

Το 10.5” iPad Pro έρχεται σε 4 χρώματα (silver, space gray, gold, rose gold) και η τιμή του αρχίζει από τα $649 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi και ανεβαίνει στα $779 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi + Cellular.

Παράλληλα είχαμε ανανέωση του 12.9” iPad Pro το οποίο αποκτά τον νέο επεξεργαστή (A10X Fusion chip 64‑bit με M10 coprocessor) και την αναβαθμισμένη οθόνη με τεχνολογία ProMotion. Η τιμή του μεγάλου μοντέλου αρχίζει από τα $799 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi και αυξάνεται στα $929 (US) για το μοντέλο 64GB Wi-Fi + Cellular.

