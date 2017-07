38 SHARES Share Tweet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τροφοδοτικά 12W και 10W της Apple για να φορτίσετε συσκευές iPad, iPhone, iPod, Apple Watch και άλλα αξεσουάρ Apple, όπως τα AirPods και το Siri Remote.

Απλά συνδέστε τη συσκευή σας στο τροφοδοτικό με ένα καλώδιο Lightning σε USB, 30 ακίδων σε USB ή με τον φορτιστή Apple Watch που περιείχε η συσκευασία της συσκευής σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό c, 61W ή 87W της Apple και καλώδιο USB-C σε Lightning της Apple, μπορείτε να φορτίσετε πιο γρήγορα τα παρακάτω μοντέλα:

iPad Pro 12,9 ιντσών (2ης γενιάς)

iPad Pro 12,9 ιντσών

iPad Pro 10,5 ιντσών

Αν δεν είστε βέβαιοι για το τροφοδοτικό που λάβατε μαζί με το iPad σας, κοιτάξτε στο κάτω μέρος του τροφοδοτικού ή δείτε ποιο είναι το δικό σας μοντέλο iPad.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis