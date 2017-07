Facebook Messenger: Ξεκίνησαν οι διαφημίσεις στην αρχική του οθόνη

17 SHARES Share Tweet

Οι δοκιμές είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιανουάριο και τώρα έχουμε ένα ευρύτερο λανσάρισμα για την εμφάνιση διαφημίσεων στην πλατφόρμα Facebook Messenger. Όπως βλέπετε και στην εικόνα που ακολουθεί, οι διαφημίσεις εμφανίζονται στην αρχική οθόνη και με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στον σχεδιασμό της εφαρμογής, παρότι καταλαμβάνουν τον χώρο σχεδόν τριών chat.

Σύμφωνα με τη Facebook, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βλέπουμε διαφημίσεις στην αρχική οθόνη του Messenger σε όλο τον κόσμο και υπολογίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα οδηγούν σε άνοιγμα συζήτησης με τον διαφημιζόμενο, είτε με άνθρωπο είτε με bot.



via techgear

