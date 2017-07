iOS 10.3.3: Διαθέσιμο με μικροδιορθώσεις σφαλμάτων και διορθώσεις ασφαλείας

49 SHARES Share Tweet

Διαθέσιμη εδώ και λίγα λεπτά η νέα αναβάθμιση λογισμικού για το iOS (10.3.3) με μικροδιορθώσεις σφαλμάτων και διορθώσεις ασφαλείας.

Η εγκατάσταση του iOS 10.3.3 συνιστάται για όλους τους χρήστες με συμβατές συσκευές και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω iTunes από το Mac/PC είτε απευθείας από την iOS συσκευή OTA (OverTheAir).

Παράλληλα, διαθέσιμες έγιναν και οι αναβαθμίσεις των watchOS (3.2.3), tvOS (10.2.2), iTunes (12.6.2) και του macOS Sierra (10.12.6).

