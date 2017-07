Η Εφορία ετοιμάζει εφαρμογή για έλεγχο των πλαστών αποδείξεων!

15 SHARES Share Tweet

Νέα ηλεκτρονικά όπλα ρίχνει στη μάχη κατά των πλαστών αποδείξεων από ταμειακές μηχανές-μαϊμού, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο παιχνίδι του ελέγχου των αποδείξεων μπαίνουν και οι πολίτες καθώς θα μπορούν να γίνουν και οι ίδιοι φοροελεγκτές. Με μια εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο, θα ελέγχουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αν η απόδειξη που πήραν από το κατάστημα είναι γνήσια ή πλαστή.

Με το ελεγκτικό σαφάρι να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, όπου έρχονται στο φως απίθανες ιστορίες φοροδιαφυγής και πέφτουν βροχή τα 48ωρα «λουκέτα» και τα πρόστιμα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής επιστρατεύει νέα ηλεκτρονικά μέσα για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των ταμειακών μηχανών-μαϊμού. Άλλωστε η αποκάλυψη της υπόθεσης στο Γαϊδουρονήσι, με τις 22.100 αποδείξεις που είχαν εκδοθεί στο ΑΦΜ επιχείρησης που είχε κλείσει, δείχνει ότι η φαντασία των επιτήδειων δεν γνωρίζει όρια.

Στο κυνήγι της απόδειξης, η ΑΑΔΕ θέλει να μπουν και οι καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν τον ρόλο του φοροελεγκτή και να διαπιστώσουν τη στιγμή που παίρνουν μια απόδειξη από τον καταστηματάρχη, αν είναι νόμιμη ή πλαστή.

«Ηλεκτρονικός ελεγκτής» για αποδείξεις μέσω κινητού

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει μια εφαρμογή η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω κινητών τηλεφώνων, όπου οι πολίτες όταν θα λαμβάνουν μια απόδειξη, θα μπορούν να διαπιστώσουν σε χρόνο μερικών δευτερολέπτων αν έχει εκδοθεί από νόμιμη-δηλωμένη ταμειακή μηχανή, αν η εταιρεία υφίσταται ή πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, αλλά ελάχιστοι τη χρησιμοποιούν αφού απαιτείται περισσότερος χρόνος και περισσότερα βήματα για τον έλεγχο των αποδείξεων. Με τη νέα εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, ο έλεγχος των αποδείξεων θα γίνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και βέβαια αυτό που επιδιώκει η ΑΑΔΕ είναι οι καταναλωτές όχι μόνο να ελέγχουν τις αποδείξεις που παίρνουν αλλά και να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για παρατυπίες και «ύποπτες» δραστηριότητες.



Ειδικές διασταυρώσεις

Σε επόμενο στάδιο σχεδιάζεται ο έλεγχος μέσω ειδικών διασταυρώσεων των ροών εσόδων και εισπράξεων με πλαστικό χρήμα. Οι έλεγχοι αυτοί θα διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών, οι οποίοι θα μπορούν να βλέπουν για παράδειγμα τον τζίρο που έχει μια επιχείρηση την ημέρα που εμφανίστηκε στο μαγαζί το ελεγκτικό συνεργείο και να κάνουν τις συγκρίσεις με τον τζίρο άλλων ημερών.

ΣΔΟΕ οικονομικών εισαγγελέων

Την ίδια ώρα, στα σκαριά βρίσκεται μια νέα ελεγκτική δομή που λειτουργεί υπό τη σκέπη του οικονομικού εισαγγελέα και θα ελέγχει υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, από φοροδιαφυγή έως διαφθορά με ποινική διάσταση.

Όπως ανέφερε η υπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νέα ελεγκτική υπηρεσία θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εκτέλεση φορολογικών εισαγγελικών παραγγελιών. «Στόχος μας είναι η δομή αυτή να στελεχωθεί επαρκώς με ικανό προσωπικό και να στοχεύσει αποδοτικά και αποτελεσματικά στις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής», σημείωσε η υφυπουργός.

Επίσης η Κατ. Παπανάτσιου στη συνέντευξή της:

Κάλεσε τις τράπεζες να μειώσουν τις χρεώσεις στις συναλλαγές που γίνονται μέσω των POS καθώς «σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν ακόμη χρεώσεις και προμήθειες άλλων εποχών».

Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής αφού η νομοθεσία προβλέπει μια σειρά από περιόδους παραγραφής πέραν της πενταετίας. Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται όλες οι λίστες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η λίστα Λαγκάρντ.

Ανακοίνωσε ότι στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να προχωρήσει ακόμη και τον επόμενο μήνα στην έναρξη των κληρώσεων χρηματικών ποσών στους φορολογούμενους για τις συναλλαγές που κάνουν με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης σύντομα θα τεθεί το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ των επιχειρήσεων, που αποτελεί το πρώτο βήμα για την ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το ΤAXIS.

via euro2day

