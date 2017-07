7 SHARES Share Tweet

Day of the Tentacle Remastered, ένα από τα κορυφαία Point’n Click adventures games όλων των εποχών, σε προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας (€2,29 από €5,49)!

To Day of the Tentacle κυκλοφόρησε από την LucasArts το 1993, ως συνέχεια του θρυλικού Maniac Mansion. Τώρα, παραπάνω από είκοσι χρόνια αργότερα, το Day of the Tentacle επιστρέφει σε μια ανανεωμένη έκδοση με βελτιωμένα γραφικά και μουσικά / ηχητικά εφέ, κρατώντας ωστόσο την “ψυχή” του κλασικού παιχνιδιού.

Το Day of the Tentacle έλαβε πολύ θετικές κριτικές την εποχή που κυκλοφόρησε και βρίσκεται μέχρι και σήμερα σε διάφορες λίστες κορυφαίων παιχνιδιών περιπέτειας. Στον κατάλογο των είκοσι καλύτερων παιχνιδιών περιπέτειας του Adventure Gamers κατέχει την πρώτη θέση. Το 2005 έλαβε την εξηκοστή θέση στον κατάλογο των καλύτερων παιχνιδιών του IGN.

Day of the Tentacle Remastered – Τιμή: €2,29 από €5,49





