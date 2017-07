15 SHARES Share Tweet

Το σενάριο γνωστό και επαναλαμβανόμενο. Χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας “φέσωναν” τις εταιρείες και προχωρούσαν ακάθεκτοι προς τον επόμενο πάροχο. Όλα αυτά από σήμερα τέλος καθώς παίρνει μπροστά ο “Τηλεγνούς“, φορέας αντίστοιχος με το ‘Τειρεσία” που πιάνει στην τσιμπίδα του τους ασυνεπείς στις τραπεζικές συναλλαγές.

Ο Τηλεγνούς που συμμετέχουν με ισόποσα μερίδια Cosmote, Vodafone, Wind και Cyta ξεκινάει την λειτουργία του μετά από την θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός του είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητών επικοινωνιών.

Πηγές των δεδομένων και αποδέκτες της πληροφορίας που θα προκύπτει από το αρχείο θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών, που εκάστοτε συμμετέχουν στο φορέα.

Όπως αναφέρεται, δύο είναι τα κριτήρια για την ένταξη κάποιου στον Τηλεγνού:

1. Οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα ημέρες.

2. Ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας. Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ληξιπρόθεσμη καθίσταται η οφειλή που παραμένει μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ΄αυτού.

Πόσο εύκολο είναι τώρα να βγει κάποιος από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρεί η Τηλεγνούς;

Με την τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής στην εκάστοτε εταιρεία κινητών επικοινωνιών, η εταιρεία διαγράφει άμεσα την εγγραφή από το αρχείο της Τηλεγνούς.



Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματα που πιθανόν να έχουν καταναλωτές και χρήστες υπηρεσιών κινητής δίνονται στην σχετική ενότητα της ιστοσελίδας της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ.

[via news247]

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis