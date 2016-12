Είναι επίσημο! Από σήμερα, οι χρήστες του Netflix – της δημοφιλέστερης συνδρομητικής υπηρεσίας streaming ταινιών και σειρών- έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τις ταινίες και σειρές που επιθυμούν στις mobile συσκευές τους ώστε να τις παρακολουθήσουν offline, όπου και όποτε θέλουν!

Airplane mode. Road trip mode. Stuck-in-the-subway-for-20-minutes mode. Your favorite stories are now available for download any time. pic.twitter.com/g7QZA3TyE8 — Netflix US (@netflix) November 30, 2016

Υπενθυμίζουμε πως Netflix είναι επίσημα διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις αρχές Ιανουαρίου:

Διαθέσιμη σε περισσότερες από 130 χώρες είναι πλέον η δημοφιλής συνδρομητική υπηρεσία streaming, Netflix, όπως ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά στην έκθεση CES 2016 ο συνιδρυτής της εταιρείας, Ριντ Χέιστινγκς. Το Netflix μεταδίδει γνωστές τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει προχωρήσει και στην παραγωγή ταινιών. Μεταξύ των πλέον δημοφιλών σειρών που προβάλλονται από την υπηρεσία, είναι οι Narcos, Marco Polo, House of Cards, Μarvel’s Daredevil και Marvel’s Jessica Jones. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες χρήστες, να δημιουργήσουν λογαριασμό μέσω της ιστοσελίδας της. Έτσι, μπορούν να παρακολουθήσουν τις ταινίες και σειρές, από τις συσκευές που το υποστηρίζουν (PC, Mac, Android, iOS, Smart TV, Apple TV, Chromecast, PS3, PS4, Xbox, Xbox One, Set Top Box και Blu-Ray player). Εάν επισκεφτεί κανείς την ιστοσελίδα του Netflix από την Ελλάδα, ο ιστότοπος αναγνωρίζει τη χώρα προέλευσης και τον οδηγεί στο αντίστοιχο domain, παρέχοντάς του τρία διαφορετικά πακέτα υπηρεσιών και χρεώσεων. Σε όλες τις χώρες δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν οι χρήστες σειρές και ταινίες δωρεάν για έναν μήνα και να εγγραφούν στην υπηρεσία, πληρώνοντας μία μηνιαία συνδρομή (€7,99 το βασικό πακέτο σε μία οθόνη, €9,99 ευρώ για HD και προβολή σε δύο οθόνες ταυτόχρονα ή €11,99 ευρώ/μήνα για ultra HD και ταυτόχρονη προβολή σε τέσσερις οθόνες). Σημειώνεται, ότι η υπηρεσία μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, ενώ δεν είναι διαθέσιμο ακόμη σε χώρες όπως η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και η Συρία.

