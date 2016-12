Amazon Prime Video: Διαθέσιμο στην Ελλάδα!

Μετά το παγκόσμιο άνοιγμα της Netflix, ήρθε η σειρά της Amazon να ανακοινώσει επίσημα το λανσάρισμα της υπηρεσίας Prime Video σε 242 χώρες, ανάμεσα τους και στην Ελλάδα. Με αφορμή την παγκόσμια επέκταση της, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο σε όλους τους χρήστες και παράλληλα μειώνει τη συνδρομή από τα €5.99 στα €2.99 για τους πρώτους 6 μήνες!

Η υπηρεσία Amazon Prime Video περιλαμβάνει πληθώρα original προγραμμάτων, όπως η εκπομπή The Grand Tour από την πρώην ομάδα του Top Gear, και έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών, σειρών και άλλων εκπομπών που έχουν προστεθεί με τον καιρό. Είναι προσβάσιμη μέσω web browser και μέσα από τις αντίστοιχες δωρεάν εφαρμογές για iOS συσκευές [App Store Link] και Android [Google Play Link].

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά εδώ και στον κατάλογο της εδώ.

