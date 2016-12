Η Apple έκανε διαθέσιμη την καθιερωμένη λίστα με το καλύτερο περιεχόμενο του App Store για το 2016 αναδεικνύοντας τις σπουδαιότερες εφαρμογές και παιχνίδια.

iPhone

App of the Year: Prisma

Runner-Ups: MSQRD

Game of the Year: Clash Royale

Runner-Ups: Reigns

iPad

App of the Year: Sketchbook Motion

Runner-Ups: Bear

Game of the Year: Severed

Runner-Up: Chameleon Run

Mac

App of the Year: Bear

Game of the Year: Life is Strange

Apple Watch

App of the Year: MySwimPro

Game of the Year: Field Day

Apple TV

App of the Year: Twitter

Game of the Year: Riptide GP: Renegade

Είδαμε λοιπόν τις καλύτερες εφαρμογές και παιχνίδια του App store για το 2016, σύμφωνα πάντα με την Apple. Τι συμβαίνει με το υπόλοιπο περιεχόμενο; Μουσική, Βιβλία, Podcasts κτλ.; Στη λίστα που ακολουθεί θα βρείτε τις εφαρμογές που διακρίθηκαν ανά σχετική κατηγορία:

Ποια είναι η δική σας αγαπημένη εφαρμογή / game για το 2016; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

