Το ανώτατο αμερικανικό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών (σσ Άρειος Πάγος), πήρε το μέρος της εταιρείας Samsung χθες σε μια μεγάλη διαμάχη πατέντας “έξυπνων κινητών” (smartphones) με την Apple, απορρίπτοντας την απόφαση εφετείου που υποχρέωνε την νοτιοκορεάτικη εταιρεία να πληρώσει πρόστιμο 399 εκατομμυρίων δολαρίων (372 εκατ. ευρώ) στον αμερικανικό της ανταγωνιστή για την αντιγραφή του βασικού σχεδίου των iPhone.

Η απόφαση, η οποία βγήκε με πλήρη ομοφωνία και γράφηκε από την δικαστή Σόνια Σοτομαγιόρ, υποστηρίζει ότι αυτός που παραβιάζει μια πατέντα δεν χρειάζεται πάντα να παραδίδει όλα του τα κέρδη από τις πωλήσεις των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί με τα κλεμμένα σχέδια, εάν τα σχέδια αυτά αφορούν μόνο συγκεκριμένα εξαρτήματα (δηλαδή την εμφάνιση), και όχι όλη τη συσκευή.

Οι δικαστές έστειλαν την υπόθεση πίσω στο ανώτατο εφετείο για ομοσπονδιακές υποθέσεις στην Ουάσιγκτον για να αποφανθεί πόσα χρωστάει τελικά η Samsung. Δεν υπέδειξαν ωστόσο στα δικαστήρια πώς να χειριστούν παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Ο εκπρόσωπος της Apple Τζος Ρόσενστοκ είπε σε δήλωσή του ότι η αμερικανική εταιρεία παραμένει “αισιόδοξη ότι τα κατώτερα δικαστήρια θα στείλουν ξανά ένα ισχυρό μήνυμα ότι το να κλέβεις δεν είναι σωστό”. Η Samsung είπε στο πρακτορείο Reuters σε γραπτή δήλωση ότι η απόφαση αποτελεί “νίκη για την Samsung και όλους όσους προωθούν την δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά”.

Μετά από μια απόφαση του 2012 υπέρ της Apple, επιδικάστηκαν αρχικά στη Samsung πρόστιμα συνόλου 930 εκατομμυρίων δολαρίων (867 εκατ. ευρώ) – που αργότερα μειώθηκαν κατά 383 εκατομμύρια (357 εκατ. ευρώ) – για παραβίαση των πατεντών της Apple που αφορούσαν το iPhone, και διότι αντέγραψε την χαρακτηριστική εμφάνισή του όταν δημιούργησε το τηλέφωνο Galaxy και άλλες ανταγωνιστικές συσκευές.

Τον Δεκέμβριο 2015, η Samsung πλήρωσε την αντίζηλό της που εδρεύει στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας 548 εκατομμύρια δολάρια (511 εκατ. ευρώ). Η Samsung ωστόσο παρέπεμψε την υπόθεση στον Άρειο Πάγο, δηλώνοντας ότι δεν θα έπρεπε να πληρώσει από το συνολικό αυτό ποσό τα 399 εκατομμύρια δολάρια επειδή αντέγραψε τα πατενταρισμένα σχέδια των στρογγυλοποιημένων γωνιών της πρόσοψης του iPhone, του πλαισίου του και την παράταξη των προγραμμάτων και εφαρμογών σε χρωματιστά εικονίδια (και τίποτα άλλο).

Με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν την εμφάνιση του iPhone, η Samsung κατέλαβε την πρώτη θέση στις εταιρείες κατασκευών έξυπνων τηλεφώνων.

Η χθεσινή απόφαση ακολούθησε μια σκληρή νομική μάχη μεταξύ των δύο παγκόσμια κορυφαίων εταιρειών κατασκευής smartphone που ξεκίνησε το 2011 όταν η Apple μήνυσε την Samsung για παραβίαση πατεντών και κατατεθέντων σημάτων. Ήταν μια από τις πιό στενά παρακουλουθούμενες υποθέσεις πατέντας που έχουν βρεθεί ενώπιον του αμερικανικού Άρειου Πάγου τα τελευταία χρόνια.

Η νομική μάχη εστιάστηκε στο εάν ο όρος “αντικείμενο κατασκευής”, στον οποίο βασίζεται μια νομική υπόθεση για να υπολογιστούν τα πρόστιμα παραβίασης πατέντας στο αμερικανικό δίκαιο, θα έπρεπε να ερμηνευτεί ως ολοκληρωμένο αντικείμενο στο σύνολό του, ή ως τμήμα ενός σύνθετου αντικειμένου.

Στα έγγραφα της υπόθεσης, η Samsung, η Apple και η αμερικανική κυβέρνηση συμφώνησαν ότι ο όρος μπορούσε να περιγράψει ένα τμήμα ή εξάρτημα.

Η Apple όμως κάλεσε τον Άρειο Πάγο να επιβεβαιώσει την απόφαση του εφετείου διότι η Samsung δεν προέβαλλε καμία απόδειξη ότι το αντικείμενο κατασκευής στην περίπτωση αυτή ήταν κάτι λιγότερο από το συνολικό smartphone που πωλείται στους καταναλωτές. Η Samsung, από την άλλη πλευρά, διατείνονταν ότι δεν χρειάζεται να παρουσιάσει τέτοια απόδειξη.

Η δικαστής του Αρείου Πάγου Σοτομαγιόρ, υπογράφοντας τη γνώμη για το ομόφωνο δικαστήριο, είπε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο όρος “αντικείμενο κατασκευής είναι αρκετά ευρύς ώστε να περιλαμβάνει και το αντικείμενο που πωλείται στον καταναλωτή καθώς και το τμήμα του αντικειμένου αυτού”, έγραψε.

Οι δικαστές ωστόσο αρνήθηκαν να δημιουργήσουν παρουσιάσουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα κατώτα δικαστήρια ώστε να μπορούν να διακρίνουν ποιό τμήμα ενός προϊόντος αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι το οποίο θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην περίπτωση των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

Στα έγγραφα του δικαστηρίου, η Apple δήλωσε ότι η επιτυχία του iPhone είχε άμεση σχέση με την καινοτόμα εμφάνιση, τα οποία υιοθέτησαν άλλοι κατασκευαστές στα δικά τους προϊόντα. Η Samsung συγκεκριμένα πήρε μια εσκεμμένη απόφαση να αντιγράψει την εμφάνιση του iPhone και πολλά χαρακτηριστικά του λογισμικού διασύνδεσης (interface), είπε η Apple.

Από την πλευρά της, η Samsung δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των κερδών της στην αντίζηλό της εταιρεία, καθώς τα στοιχεία της εμφάνισης συνεισέφεραν κατά πολύ λίγο στο σύνθετο προϊόν με τα χιλιάδες πατενταρισμένα χαρακτηριστικά.

Οι διαμάχες για πατέντες εμφάνισης φτάνουν στον αμερικανικό Άρειο Πάγο πολύ σπάνια – η τελευταία, μάλιστα, ήταν πριν από 120 χρόνια.

[via Huffingtonpost.gr]

