iOS 10.2: Διαθέσιμη η νέα αναβάθμιση με 100 νέα emoji

Το iOS 10.2 περιλαμβάνει νέες δυνατότητες συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής TV (ΗΠΑ μόνο), μιας νέας και ενοποιημένης εμπειρίας για πρόσβαση στις ταινίες και στις τηλεοπτικές εκπομπές σας από πολλές εφαρμογές βίντεο. Τα όμορφα επανασχεδιασμένα emoji αποκαλύπτουν περισσότερη λεπτομέρεια και έχουν προστεθεί πάνω από 100 νέα emoji, συμπεριλαμβανομένων νέων προσώπων, φαγητού, ζώων, αθλημάτων και επαγγελμάτων. Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις σταθερότητας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

TV

Χρησιμοποιήστε το «Next» για να δείτε τις ταινίες και τις εκπομπές που παρακολουθείτε και να συνεχίσετε την παρακολούθηση από εκεί που είχατε σταματήσει

Δείτε προτάσεις για νέες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στο «Watch Now»

Ανακαλύψτε νέες εφαρμογές και δείτε τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες iTunes στο Store

Προσπελάστε στη βιβλιοθήκη (Library) τα βίντεο που έχετε αγοράσει και ενοικιάσει από το iTunes

Emoji

Τα όμορφα επανασχεδιασμένα emoji αποκαλύπτουν περισσότερη λεπτομέρεια

Πάνω από 100 νέα emoji, συμπεριλαμβανομένων νέων προσώπων, φαγητού, ζώων, αθλημάτων και επαγγελμάτων

Φωτογραφίες

Βελτιωμένη σταθεροποίηση και ταχύτερος ρυθμός καρέ για Live Photo

Βελτιωμένη ακρίβεια στην ομαδοποίηση παρόμοιων φωτογραφιών του ίδιου ατόμου στο άλμπουμ «Άτομα»

Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου οι Αναμνήσεις μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ανάμνηση από φωτογραφίες στιγμιότυπων, ασπροπινάκων ή αποδείξεων

Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου διατηρούνταν το ζουμ της Κάμερας κατόπιν εναλλαγής από το Άλμπουμ κάμερας σε iPhone 7 Plus

Επιπρόσθετη υποστήριξη για ψηφιακές κάμερες RAW

Μηνύματα

Νέα εφέ πλήρους οθόνης για αγάπη και εορτασμό στα Μηνύματα

Επιδιόρθωση ζητήματος που μερικές φορές απέτρεπε την εμφάνιση του πληκτρολογίου στα Μηνύματα

Μουσική

Σάρωση προς τα πάνω στην οθόνη «Παίζει τώρα» για εύκολη πρόσβαση στις επιλογές Τυχαία, Επανάληψη, και Επόμενο

Επιλογή του τρόπου ταξινόμησης των ενοτήτων Λίστες, Άλμπουμ, και Τραγούδια στη Βιβλιοθήκη

News

Τα άρθρα που έχετε αποθηκεύσει για μεταγενέστερη ανάγνωση εμφανίζονται στη νέα ενότητα «Saved»

Τα καλύτερα επί πληρωμή άρθρα από συνδρομητικά κανάλια εμφανίζονται σε μια αντίστοιχη ενότητα στο τμήμα «For You»

Ευκολότερος τρόπος μετάβασης στο επόμενο άρθρο με σάρωση προς τα αριστερά ή άγγιγμα στο «Next Story» κατά την ανάγνωση

Mail

Επιδιόρθωση ζητήματος που διατηρούσε το φύλλο Μετακίνησης μετά τη συμπλήρωση ενός μηνύματος Mail

Επιδιόρθωση ζητήματος που προκαλούσε ενεργοποίηση της αντιγραφής και επικόλλησης μετά από παρατεταμένο πάτημα στο Mail

Επιδιόρθωση ζητήματος που προκαλούσε επιλογή του εσφαλμένου μηνύματος μετά από διαγραφή μιας συζήτησης Mail

Προσβασιμότητα

Υποστήριξη για BraillePen14 στο VoiceOver

Επιδιόρθωση ζητήματος που προκαλούσε αναπάντεχη εναλλαγή του πίνακα Μπράιγ κατά τη χρήση του VoiceOver

Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου οι βελτιωμένες φωνές Siri δεν ήταν διαθέσιμες στο VoiceOver κάποιες φορές

Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου οι χρήστες VoiceOver δεν μπορούσαν να αλλάξουν τη σειρά στοιχείων σε λίστες

Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου ο Διακόπτης ελέγχου δεν ήταν δυνατό κάποιες φορές να διαγράψει μηνύματα τηλεφωνητή

Άλλες βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Υποστήριξη ειδοποιήσεων για αξεσουάρ HomeKit, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων καλυμμάτων παραθύρου, διαμονής, κίνησης, θυρών/παραθύρων, καπνού, μονοξειδίου του άνθρακα και διαρροής νερού

Υποστήριξη ειδοποιήσεων για αξεσουάρ HomeKit όταν διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για αξεσουάρ HomeKit

Βελτιωμένη απόδοση και συνδεσιμότητα Bluetooth με αξεσουάρ τρίτων

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση συμμετεχόντων σε FaceTime εκτός εστίασης

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση κλήσεων FaceTime με εσφαλμένη αναλογία διαστάσεων και προσανατολισμό

Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου δεν ολοκληρωνόταν η αναπαραγωγή κάποιων οπτικών μηνυμάτων τηλεφωνητή

Επιδιόρθωση ζητήματος στο πρόγραμμα ανάγνωσης Safari που μπορούσε να προκαλέσει το άνοιγμα άρθρων ως κενών σελίδων

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να προκαλέσει αναπάντεχο τερματισμό του Safari μετά τη σήμανση ενός στοιχείου ως αναγνωσμένου στη Λίστα ανάγνωσης

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 10.2