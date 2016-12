Διαθέσιμη έγινε πριν από λίγα λεπτά η νέα αναβάθμιση λογισμικού για το Apple Watch, το watchOS 3.1.1, η οποία περιλαμβάνει γενικές διορθώσεις σφαλμάτων και υποστηρίζει όπως είναι αναμενόμενο τα 100 νέα Unicode 9 emoji που προστέθηκαν στο iOS 10.2:

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να αποτρέψει την εμφάνιση ονομάτων επαφών στην εφαρμογή «Μηνύματα» και στις γνωστοποιήσεις Μηνυμάτων

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα απόκρισης σε γνωστοποιήσεις

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να αποτρέψει την ενημέρωση της πολυπλοκότητας Μετοχών στην πρόσοψη ρολογιού

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να αποτρέψει την εμφάνιση των κύκλων Δραστηριότητας στις προσόψεις ρολογιού «Δραστηριότητα»

Επιδιόρθωση ζητήματος που απέτρεπε την εμφάνιση των δεικτών σε αναλογική πρόσοψη ρολογιού μετά από αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας στην εφαρμογή «Καιρός»

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να διατηρήσει ενεργοποιημένη την εφαρμογή «Χάρτες» μετά το τέλος της πλοήγησης

Επιδιόρθωση ζητήματος που μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση λανθασμένης ημερομηνίας στην προβολή μήνα της εφαρμογής «Ημερολόγιο»

