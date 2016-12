Το Facebook Messenger “Snapchatοποιήθηκε”

Είναι πολύ πιθανό ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήσατε τις αναβαθμίσεις των εφαρμογών σας, επομένως, θα έχετε παρατηρήσει τις αλλαγές στην τελευταία έκδοση του Facebook Messenger. Σε περίπτωση που δεν το κάνατε ή για κάποιο λόγο δεν χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία, τότε την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή θα παρατηρήσετε αρκετές αλλαγές.

Η…Snapchatοποίηση (για λεξικό πάει…) του Facebook Messenger είναι πλέον πιο εμφανής από ποτέ, καθώς η ομάδα ανάπτυξης πρόσθεσε native πρόσβαση στην κάμερα με το κουμπί-δακτύλιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κεντρικά. Πατώντας εκεί, ο χρήστης μπορεί άμεσα να τραβήξει φωτογραφίες ή videos και να προχωρήσει στην επεξεργασία τους χρησιμοποιώντας μεγάλη ποικιλία 3D εφέ, φίλτρων και stickers.

Επίσης, θα παρατηρήσετε και τη νέα λειτουργία Facebook Messenger Day, κάτι παραπλήσιο στα Snapchat Stories ή καλύτερα τα Instagram Stories που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τις τελευταίες εβδομάδες.

via techgear

About Chris Elpidis Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+