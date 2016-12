Η Facebook αφήνει για λίγο στην άκρη την αντιγραφή του Snapchat και σειρά παίρνει τώρα το Skype, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι η νέα αναβάθμιση της υπηρεσίας Facebook Messenger για συσκευές Android και iOS, θα φέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δωρεάν ομαδικές φωνητικές και video κλήσεις.

Η ανάλυση της Facebook έδειξε ότι περισσότεροι από 245 εκατ. χρήστες πραγματοποιούν τουλάχιστον μία video κλήση κάθε μήνα και γι’ αυτό αποφάσισαν να προσθέσουν τη λειτουργία για ομαδικές video κλήσεις με ταυτόχρονη συμμετοχή έως 6 ατόμων, ενώ στις ομαδικές φωνητικές κλήσεις θα μπορούν να συμμετέχουν έως και 50 άτομα.





Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε μια ομαδική συνομιλία ή να δημιουργήσουν δική τους πατώντας στο εικονίδιο του video επάνω δεξιά. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα ειδοποιούνται για την προσθήκη νέου χρήστη.

[via techgear]

About Chris Elpidis Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+