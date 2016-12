Σαν να μην έφταναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό οι κάτοχοι των iPhone 6s (βλ. Πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας iPhone 6s) και ένας ακόμη πονοκέφαλος έρχεται να προστεθεί… το Battery Drain των Airpods .

Ο mod Thanasis του iPhoneHellas forum μας ενημερώνει:

Οι αναφορές στο επίσημο forum της Apple θέλουν τα Airpods να χάνουν 30% της μπαταρίας τους κάθε 2 ώρες παρόλο που οι χρήστες δεν κάνουν χρήση των ακουστικών αν και η Apple είχε δώσει ως χρόνο ζωής έπειτα από κάθε φόρτιση από 5 έως 24 ώρες για τα Airpods.





Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από την Apple πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αν και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει η Apple σε αυτή την νέα περιπέτεια..

Εσείς έχετε αποκτήσει τα Airpods; Αν ναι, έχετε παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα με τη μπαταρία τους που να συμβαδίζει με τα όσα αναφέρουν οι χρήστες στο forum της εταιρίας; Η συζήτηση συνεχίζεται, εδώ.

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis