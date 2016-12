Σύμφωνα με αναφορά της Flurry Analytics, η Apple κέρδισε (και) τη φετινή “μάχη” των Χριστουγέννων, με διπλάσιο αριθμό ενεργοποιήσεων νέων συσκευών από τον 2ο (βλ. Samsung).

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 19/12 – 25/12, η Apple κατείχε το 44% των νέων συσκευών που ενεργοποιήθηκαν ενώ η Samsung ακολουθεί με το μισό ποσοστό (~21%). Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι συσκευές της Huawei με 3% ενώ LG, Amazon, Oppo, Xiaomi και Motorola ακολουθούν με 2%.

Η Google με τα Pixel και Pixel XL δεν έχει καταφέρει να πιάσει τα νούμερα ούτε καν της Motorola και απουσιάζει από το διάγραμμα.

Όσον αφορά τους τύπους mobile συσκευών, η Flurry αναφέρει πως οι πωλήσεις phablets (από 5 έως 6.9 ίντσες) τρώνε από την πίτα των των μικρότερων smartphone, παρουσιάζοντας αύξηση ενεργοποιήσεων μέσα στις γιορτές κατά 10% (από 27% που ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, στο 37%).

