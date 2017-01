App store: H Apple ανακοινώνει ιστορικά ρεκόρ για το 2016

Το App store μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ δίνοντας μέσα στο 2016 περισσότερα από $20 δισ. πίσω στους developers, ποσό που είναι κατά 40% αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο νούμερο του 2015!

Παράλληλα, η 1η Ιανουαρίου του 2017 αποτέλεσε την επικερδέστερη ημέρα του App store από την στιγμή της έναρξης λειτουργίας του το 2008, καθώς σημειώθηκαν πωλήσεις ύψους $240 εκατ.

Όπως δήλωσε ο Phil Schiller (senior Vice President of Worldwide Marketing):

2016 was a record-shattering year for the App Store, generating $20 billion for developers, and 2017 is off to a great start with January 1 as the single biggest day ever on the App Store. We want to thank our entire developer community for the many innovative apps they have created — which together with our products — help to truly enrich people’s lives.

Το App store μέσα στο 2016:

Τα παιχνίδια/εφαρμογές του App store που συγκέντρωσαν τα περισσότερα έσοδα μέσα στο 2016 ήταν τα Monster Strike, Fantasy Westward, Clash Royale και Pokemon GO.

Το Super Mario Run αποτέλεσε το παιχνίδι/εφαρμογή του App store που σημείωσε τα περισσότερα downloads την ημέρα των Χριστουγέννων αλλά και την Πρωτοχρονιά.

Επιπλέον, σημείωσε 40 εκατ. downloads μέσα σε μόλις 4 ημέρες κυκλοφορίας!

Οι καμπάνιες της Apple “Apps for Earth” και “Games for (RED)” συγκέντρωσαν $17 εκατ. μέσα στο 2016

Το App Store είναι διαθέσιμο σε 155 χώρες και διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 2.2 εκατ. εφαρμογές/παιχνίδια (+20% σε σχέση με πέρυσι).

Οι σημαντικότερες αγορές του App store από πλευράς εσόδων είναι είναι η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Κίνα να παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης (Y-o-Y +90%)

Τα iMessage apps έχουν ήδη φτάσει στον εντυπωσιακό αριθμό των 21.000!!!

Οι συνδρομές σε υπηρεσίες όπως Netflix, HBO Now, Line & Tinder μέσω του App store αυξήθηκαν κατά 74% σε σχέση με το 2015, αγγίζοντας τα $2.7 δισ.

