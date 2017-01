Πριν από 10 χρόνια, στις 9 Ιανουαρίου του 2007, ο Steve Jobs παρουσίασε το iPhone, σε μία παρουσίαση που άφησε εποχή.

Η 3-σε-1 συσκευή που έμελε να καθορίσει το μέλλον της βιομηχανίας των smartphones “a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device” κυκλοφόρησε μερικούς μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2007, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τα κινητά μας τηλέφωνα.

- 10 χρόνια εξέλιξης, σε 1 φωτογραφία -

Παρακολουθήστε ολόκληρη την παρουσίαση του πρώτου iPhone, από τον Steve Jobs:

