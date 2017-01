KGI Securities: 3 νέα μοντέλα iPad, μέσα στο 2017

Νέα αναφορά του αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities θέλει την Apple να αναπτύσσει 3 νέα μοντέλα iPad για το 2017: To iPad Pro 2 με οθόνη 12.9 ιντσών, ένα low-cost μοντέλο με οθόνη 9.7 ιντσών και ένα νέο high-end μοντέλο με οθόνη χωρίς περιθώρια και με διαστάσεις ανάμεσα στις 10~10.5 ίντσες:

We note the 12.9” model will be the second generation of the existing 12.9” iPad Pro, the 10-10.5” model will be the high-end model equipped with a narrow bezel design, and the 9.7” model will be the low-priced option. The former two models will have an A10X chip manufactured by TSMC (2330 TT, NT$183.5, N), while the latter comes with an A9 chip made by Samsung LSI.

Although we estimate iPad shipments in 2017 will drop again YoY to 35-37mn units, we except the decline to narrow to 10% from 2016’s roughly 20%, given that the 10-10.5” model may see more demand from commercial/ enterprises and tender markets, while the low-priced 9.7” model may have a greater shipment contribution and likely account for 50-60% of total shipments of new iPads.