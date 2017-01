Η εφαρμογή “Διόδια – Εύρεση και υπολογισμός διοδίων” σας δίνει την δυνατότητα μέσα από ένα καθαρό γραφικό περιβάλλον να υπολογίσετε το συνολικό κόστος διοδίων για την διαδρομή που θέλετε να διανύσετε (υποστηρίζει τιμές για Δίκυκλα και Ι.Χ).

Μία νέα ελληνική εφαρμογή, από τον Γιάννη Σπυρόπουλο, η οποία αξίζει μία θέση στο iPhone όσων από εσάς ταξιδεύετε συχνά:

Διόδια – Εύρεση και υπολογισμός διοδίων – Τιμή: Δωρεάν



