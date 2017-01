O Γιάννης Σπυρόπουλος, επιστρέφει με μία ακόμη εφαρμογή που αξίζει μία θέση στο iPhone όσων από εσάς ταξιδεύετε συχνά. Έτσι, μετά την εφαρμογή “Διόδια – Εύρεση και υπολογισμός διοδίων” κυκλοφορεί την εφαρμογή “Καύσιμα – Σύγκριση τιμών καυσίμων ανά πρατήριο” μέσω της οποίας μπορείτε να βρείτε πρατήρια υγρών καυσίμων στο χάρτη αλλά και να συγκρίνετε τις τιμές τους (τα δεδομένα παρέχονται από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ των παρακάτω τύπων καύσιμου:

Αμόλυβδη 95

Αμόλυβδη 100

Πετρέλαιο Κίνησης

Super

LPG (Υγραέριο Κίνησης)

