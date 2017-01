Νέες αναφορές από Ταϊβάν για ανασχεδιασμένο iPhone 8 με γυάλινες επιφάνειες και μεταλλικό περιμετρικό περίβλημα… όπως στο iPhone 4s.

H Apple θα υιοθετήσει (εκ νέου) στην παραγωγική διαδικασία κατασκευής του iPhone 8 κάποιο κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, αφήνοντας πίσω της την τεχνολογία κατεργασίας αλουμινίου CNC η οποία μας έχει δώσει τα αριστουργηματικά κατασκευασμένα προϊόντα της τελευταίας δεκαετίας.

Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν πηγές της αλυσίδας εφοδιασμού της εταιρείας από την Ταϊβάν, οι οποίες θέλουν το iPhone 8 να είναι κατασκευασμένο στα πρότυπα του iPhone 4s, με ενισχυμένες επιφάνειες γυαλιού οι οποίες θα συγκρατούνται από ένα μεταλλικό περιμετρικό περίβλημα:

The next-generation iPhone is expected to abandon its conventional aluminum back cover design and will adopt a new design using two reinforced glass panes and a metal frame in the middle. The metal bezel will be made of stainless steel using a forging process to enhance its sturdiness and reduce costs and manufacturing time.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αλλαγή της διαδικασίας ενδέχεται να μειώσει τα κόστη παραγωγής κατά 30%-50% σε σχέση με την τεχνολογία κατεργασίας αλουμινίου CNC την οποία χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η Apple.

Διαβάστε επίσης:

iPhone 8: Εξολοκλήρου από γυαλί για καλύτερη απόδοση στη νέα λειτουργία ασύρματης φόρτισης

Η Apple σκοπεύει να αλλάξει ριζικά το επερχόμενο iPhone 8 το οποίο θα διαθέτει νέα εξωτερική εμφάνιση με πλαίσιο εξολοκλήρου φτιαγμένο από γυαλί. Η αλλαγή αυτή εκτός του αισθητικού αποτελέσματος θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εισάγει για 1η φορά λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Οι πληροφορίες έρχονται από τον αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities ο οποίος μάλιστα αναφέρει πως ο ασύρματος φορτιστής ίσως να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία του iPhone 8 αλλά να πωλείται ως ξεχωριστό αξεσουάρ.

Η Apple σκοπεύει να αλλάξει ριζικά το επερχόμενο iPhone 8 το οποίο θα διαθέτει νέα εξωτερική εμφάνιση με πλαίσιο εξολοκλήρου φτιαγμένο από γυαλί. Η αλλαγή αυτή εκτός του αισθητικού αποτελέσματος θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εισάγει για 1η φορά λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Οι πληροφορίες έρχονται από τον αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities ο οποίος μάλιστα αναφέρει πως ο ασύρματος φορτιστής ίσως να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία του iPhone 8 αλλά να πωλείται ως ξεχωριστό αξεσουάρ. iPhone με εξελιγμένη τεχνολογία ασύρματης φόρτισης, μέσα στο 2017Η Apple αναπτύσσει μία νέα εξελιγμένη τεχνολογία ασύρματης φόρτισης την οποία μπορούμε να δούμε να ενσωματώνεται στο iPhone, ίσως και τον επόμενο χρόνο, αναφέρει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καινοτόμος τεχνολογία ασύρματης φόρτισης που αναπτύσσει η Apple διαφέρει από τις υπάρχουσες – ανούσιες – υλοποιήσεις καθώς θα προσφέρει πραγματική ασύρματη φόρτιση, χωρίς την χρήση charging mats τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα με καλώδιο σε πηγή ρεύματος και απλώς ο χρήστης τοποθετεί τη συσκευή επάνω τους.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8