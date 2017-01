O Luca Todesco έκανε διαθέσιμο το πολυαναμενόμενο Jailbreak tool για το iOS 10.2 – το οποίο προς το παρόν υποστηρίζει τα iPhone 6s, iPhone SE και iPad Pro. Στο μέλλον αναμένεται να προστεθούν και άλλες συσκευές, ωστόσο το iPhone 7/ Plus δεν θα λάβει ποτέ υποστήριξη στο iOS 10.2.

Οι οδηγίες χρήσης του Yalu iOS jailbreak IPA για το iOS 10.2 παραμένουν οι ίδιες:

Απαιτούμενα:

Κατεβάζετε το Yalu iOS jailbreak IPA του Luca Todesco

Κατεβάζετε το Cydia Impactor, από το www.cydiaimpactor.com

Δημιουργήστε ένα developer Apple ID από το appleid.apple.com

Θα χρειαστείτε την τελευταία έκδοση του iTunes στον υπολογιστή σας (Windows ή macOS)

Πριν προχωρήσουμε στον οδηγό Jailbreak του iOS 10.2 μερικές διευκρινήσεις:

Το παρών είναι ένα semi-untethered Jailbreak, το οποίο σημαίνει πως πρέπει να ξαναβάλετε τη συσκευή σας Jailbreak mode μετά από κάθε reboot. Για να το κάνετε, ακολουθείτε το τελευταίο βήμα του οδηγού που θα βρείτε στη συνέχεια του άρθρου.

Αν κάνετε χρήση ενός δωρεάν developer Apple ID το Jailbreak θα λήξει έπειτα από 7 ημέρες! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσετε τον οδηγό από το βήμα 5, εκ νέου. Τα δεδομένα σας και τα tweaks που έχετε ήδη εγκαταστήσει δεν θα χαθούν. Σε περίπτωση που έχετε επί πληρωμή developer Apple ID το Jailbreak θα λήξει έπειτα από 1 έτος.



Οδηγός

1. Συνδέστε την συσκευή σας με τον υπολογιστή σας με το καλώδιο Lightning/USB.

2. Κρατήστε ένα πλήρες backup της συσκευής μέσω του iTunes (σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με το Jailbreak και χρειαστεί να επαναφέρετε τα δεδομένα σας)

3. Απενεργοποιήστε το Passcode/Touch ID από Settings > Touch ID & Passcode.

4. Απενεργοποιήστε το Find My iPhone από Settings > iCloud > Find My iPhone.

5. Εκκινήστε το Cydia Impactor.

6. Με Drag & drop φορτώστε το Yalu iOS jailbreak IPA στο Cydia Impactor.

7. Εισάγετε το Apple ID σας όταν το ζητήσει το Cydia Impactor και αναμένατε να εγκατασταθεί το Jailbreak app στην συσκευή σας.

8. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Jailbreak app, αποσυνδέστε την συσκευή σας από τον υπολογιστή και πλοηγηθείτε στο Settings > General > Profile(s) & Device Management ή General > Device Management και πατήστε “Trust” στα certificate που θα εμφανιστούν.

9. Εκκινήστε το “mach_portal” jailbreak app από την Home screen της iOS συσκευής και αναμείνατε περίπου 10-15 δευτερόλεπτα για να σεταριστούν οι ρυθμίσεις της. Η συσκευή θα κάνει respring και στο Home screen θα εμφανιστεί το εικονίδιο του Cydia.

