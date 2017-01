Νέα αναβάθμιση του Yalu Jailbreak tool φέρνει υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό συσκευών, για το iOS 10.2.

Αν λοιπόν έχετε iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone SE, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Pro ή iPod Touch 6 μπορείτε να πραγματοποιήσετε Jailbreak στο iOS 10.2, ακολουθώντας τον οδηγό μας, εδώ.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 10.2