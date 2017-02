Νέα αναβάθμιση στο Pokemon GO φέρνει 80 νέα Pokemon (Generation II Gold & Silver), νέα evolutions στα οποία μπορείτε να εξελίξετε τα Pokemon σας, βελτιώσεις στο gameplay αλλά και προσθήκη 2 νέων berries (Nanab Berry με το οποίο μειώνεται η ταχύτητα κίνησης του Pokemon ώστε να το πιάσετε ευκολότερα και Pinap Berry το οποίο διπλασιάζει τα candies που θα κερδίσετε αν η προσπάθεια αιχμαλώτισης του Pokemon στεφθεί με επιτυχία). Παράλληλα, υπάρχουν και νέες δυνατότητες παραμετροποίησης του χαρακτήρα τόσο στο avatar του όσο και στην ενδυμασία του.

Pokemon Go – Τιμή: Δωρεάν





