iPhone 8 σε 2 εκδόσεις 64GB / 256GB και με 3GB RAM

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στις φήμες που αφορούν το επερχόμενο iPhone 8, καθώς μετά την αναφορά για υποστήριξη τεχνολογίας 3D Depth Mapping έχουμε ακόμη μία νέα αναφορά της TrendForce η οποία θέλει το “επετειακό” μοντέλο iPhone του 2017 να διατίθεται σε 2 εκδόσεις, 64GB και 256GB, με τη μνήμη RAM της συσκευής να ακολουθεί το iPhone 7 Plus στα 3GB.

- Διαβάστε εδώ, όλα τα νέα που αφορούν το iPhone 8 -

Όσον αφορά την καμπυλωτή AMOLED οθόνη 5.8 ιντσών που θα αγκάλιαζε το περιμετρικό πλαίσιο της συσκευής, η TrendForce δηλώνει πως το σχέδιο απορρίφθηκε λόγο φτωχών αποτελεσμάτων στις δοκιμές πτώσεων μιας και παρουσίαζε αυξημένα ποσοστά θραύσης ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία του γυαλιού που καθιστούσαν αδύνατη την μαζική παραγωγή του για τις ποσότητες που επιθυμούσε η Apple. Έτσι, σύμφωνα πάντα με την TrendForce, το iPhone 8 -αν και με AMOLED οθόνη και με ελάχιστα bezels- θα διατηρήσει το σχεδιαστικό πρότυπο του iPhone 7 όσον αφορά το κύρτωμα της οθόνης και το δέσιμο της με το περιμετρικό πλαίσιο της συσκευής.

via 9to5mac

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8