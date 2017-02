Το επερχόμενο “iPhone 8” με την από-άκρη-σε-άκρη OLED οθόνη θα διαθέτει και ένα “επαναστατικό” dual-camera module με υποστήριξη 3D λειτουργιών, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities.

- Διαβάστε εδώ, όλα τα νέα που αφορούν το iPhone 8 -

Το νέο αυτό σύστημα της κάμερας θα κάνει χρήση των τεχνολογιών της PrimeSense, της εταιρείας που η Apple εξαγόρασε το 2013, με πιθανές εφαρμογές σε AR/VR apps αλλά και στον σαρωτή ίριδας που φημολογείται πως θα ενσωματώνει το νέο iPhone 8. Όπως είχαμε γράψει τότε για το Macuser.gr:

Μετά το δημοσίευμα της προηγούμενης βδομάδας με τις συζητήσεις μεταξύ Apple και PrimeSense για το ενδεχόμενο εξαγοράς η εταιρεία από το Cupertino επιβεβαίωσε και επίσημα σήμερα τη φημολογία. Εκπρόσωπος της Apple επιβεβαίωσε τη συμφωνία για την εξαγορά της PrimeSense με το συνηθισμένο σχόλιο στο AllThingsD. «Η Apple αγοράζει μικρότερες εταιρείες από καιρό σε καιρό, και δεν αποκαλύπτουμε γενικά τις προθέσεις μας». To ποσό της εξαγοράς δεν έχει γνωστοποιηθεί αλλά εκτιμάται μεταξύ $300 και $350 εκατομμύρια. Η PrimeSense είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται σε τεχνολογία 3D έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων και με την Microsoft για το Kinect στο πρώτο Xbox 360. Το ενδιαφέρον της Apple για την PrimeSense είχε δημοσιευτεί πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε πως πέρυσι τον Μάρτιο ο Kuo είχε λανθασμένα “προβλέψει” την ενσωμάτωσης τεχνολογίας 3D Depth Mapping στο iPhone 7 Plus, κάτι που τελικά δεν είδαμε να υλοποιείται:



Το iPhone 7 Plus θα διαθέτει dual-lens camera και υποστήριξη 3D Depth Mapping, σύμφωνα με τον αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities. Η αναφορά του Kuo κάνει λόγο για ανάπτυξη 2 μοντέλων iPhone 7 Plus, ένα εκ των οποίων διαθέτει dual-lens camera και υποστηρίζει τους αλγόριθμους καταγραφής 3D εικόνας της LinX Imaging, της ισραηλινής εταιρείας που εξαγόρασε η Apple πριν από μερικούς μήνες και η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή ultra-compact αισθητήρων καμερών για mobile συσκευές.

Πράγματι πέρυσι η LinX ανακοίνωσε την πρώτη της multi-aperture κάμερα για smartphones με ύψος μισό από τις κάμερες που συναντάμε παραδοσιακά στα smartphones, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα, πιο ζωντανά χρώματα και περισσότερες λεπτομέρειες στις φωτογραφίες. Η εν λόγω εξαγορά θα μπορούσε να παρέχει στην επόμενη γενιά iPhone δυνατότητες DSLR χωρίς να θυσιάζεται το μικρό πάχος της συσκευής.

Από την πλευρά μας, θεωρούμε πολύ πιθανό να δούμε φέτος το iPhone 8 να αποκτάει νέο dual-camera module με υποστήριξη 3D λειτουργιών όπως 3D Depth Mapping. Εσείς; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

Tags: iPhone 8