Η ανάγνωση ενός βιβλίου ήταν ένας από τους πιο «συγκεκριμένους» τρόπους ψυχαγωγίας που μπορούσε να έχει κάποιος: έπαιρνε το βιβλίο στα χέρια του, το άνοιγε, το διάβαζε και αυτό ήταν όλο.

Μέχρι, που κάποια στιγμή ήρθαν τα e-books και το τοπίο άρχισε σιγά-σιγά να αλλάζει. Οι νέες εκδόσεις της δημοφιλούς σειράς του George R. R. Martin, A Song of Ice and Fire που διατίθενται αποκλειστικά μέσω iBooks για τους κατόχους iOS συσκευών αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, πως με τη συμβολή της τεχνολογίας ακόμα και η εμπειρία της ανάγνωσης ενός βιβλίου μπορεί να αλλάξει επίπεδο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της σειράς, A Game of Thrones, οι κάτοχοι συσκευών της Apple θα βρουν και θα κατεβάσουν μέσω της υπηρεσίας iBooks αποκλειστικά την ενισχυμένη έκδοσή του.

Τι το ενισχυμένο έχει όμως το A Game of Thrones: Enhanced Edition και, το κυριότερο, πώς δικαιολογεί τα 9,99€ που στοιχίζει έναντι των 5,99€ της απλής έκδοσης;

Ουσιαστικά περιλαμβάνει μια σειρά από διαδραστικά στοιχεία με τα οποία οι αναγνώστες είναι σε θέση να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα την ιστορία του Westeros και να αντιληφθούν τους ρόλους των χαρακτήρων που ζωντανεύουν μέσα από τις σελίδες του αριστουργήματος του Martin. Με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη, ας πούμε, κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να θυμηθεί τον ρόλο ενός χαρακτήρα, το όνομα του οποίου μόλις διάβασε, να δει χάρτες, συμμαχίες, συμβολισμούς, γενεαλογικά δέντρα και λοιπά ιστορικά στοιχεία.

Ο ίδιος ο George R. R. Martin αναγνώρισε πως κυκλοφορίες σαν κι αυτή αλλάζουν τον ρου της ιστορίας των εκδόσεων. «Το ψηφιακό βιβλίο δίνει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να απολαύσουν όλο αυτό το επιπλέον περιεχόμενο, κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν. Οι ενισχυμένες εκδόσεις που διατίθενται στο iBooks περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων οικόσημα, γενεαλογικά δέντρα και γλωσσάρια. Ό,τι μπορεί να σας μπέρδευε, ό,τι μπορεί να ψάχνατε είναι εκεί, με ένα σας άγγιγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Το ακόμα πιο εντυπωσιακό στην όλη ιστορία είναι πως στο A Game of Thrones: Enhanced Edition περιλαμβάνεται μια πρώτη εικόνα από το πολυαναμενόμενο έκτο βιβλίο της σειράς, The Winds of Winter! Για όλους τους ανυπόμονους λάτρεις του έργου του George R. R. Martin, αυτός ίσως να είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο θα επενδύσουν στην ενισχυμένη έκδοση του πρώτου βιβλίου της θρυλικής σειράς του. Με όλα τα επιπρόσθετα διαδραστικά στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή άλλωστε, η ανάγνωσή της θα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία!

Το A Game of Thrones βέβαια δεν είναι το μόνο βιβλίο της σειράς A Song of Ice and Fire που διατίθεται σε ενισχυμένη έκδοση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα τέσσερα που έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα, τα οποία και προσφέρονται στην τιμή των 12,99€ έκαστο, μέσα από το App store: apple.co/gameofthrones

via news247

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis