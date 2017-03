Σε iPhone με iOS 10.2.1 ή νεότερη έκδοση, αυτή η ειδοποίηση ενδέχεται να εμφανιστεί στην ενότητα Ρυθμίσεις > Μπαταρία: “Η μπαταρία του iPhone μπορεί να χρειάζεται σέρβις” (Your iPhone battery may need to be serviced).

Γιατί εμφανίζεται η ειδοποίηση

Χρησιμοποιώντας τους διαγνωστικούς ελέγχους στο iOS, το λειτουργικό εντοπίζει ότι η μπαταρία του iPhone ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση. Καθώς μια μπαταρία πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η ποσότητα της φόρτισης και η δυνατότητα παροχής ενέργειας μειώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μπαταρία να χρειάζεται ολοένα και πιο συχνά φόρτιση και το iPhone σας ενδέχεται να απενεργοποιείται απρόσμενα.

Μην ανησυχείτε, αυτό δεν αποτελεί ζήτημα ασφάλειας. Είναι απλώς μια ενημέρωση ότι η μπαταρία σας ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το iPhone σας μέχρι να ελέγξετε την μπαταρία του στο σέρβις. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής μπαταρίας της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κύκλων φόρτισης, της ηλικίας της μπαταρίας και της έκθεσής της σε ακραίες θερμοκρασίες.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και κάποια στιγμή ενδέχεται να χρειαστούν σέρβις. Η εγγύηση ενός έτους της Apple, το AppleCare+ και η νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών περιλαμβάνουν την κάλυψη σέρβις για ελαττωματικές μπαταρίες. Αν η μπαταρία σας δεν καλύπτεται από το σέρβις, η Apple προσφέρει υπηρεσία αντικατάστασης μπαταρίας με χρέωση.

Για να λάβετε βοήθεια με την αντικατάσταση μπαταρίας, επισκεφτείτε με το iPhone σας ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Apple ή ένα κατάστημα λιανικής πώλησης Apple Store. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Apple.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis