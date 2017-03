Η Apple απαντάει στον ντόρο που έχει ξεσπάσει μετά τις αποκαλύψεις του Wikileaks για το «Vault 7», της μεγαλύτερης διαρροής απόρρητων εγγράφων της CIA που έγινε ποτέ και περιλαμβάνει τις μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους η CIA εισβάλλει σε κινητά τηλέφωνα, έξυπνες τηλεοράσεις αλλά και σε απόρρητα έγγραφα χωρών εντός της ζώνης Σένγκεν!

Apple is deeply committed to safeguarding our customers’ privacy and security. The technology built into today’s iPhone represents the best data security available to consumers, and we’re constantly working to keep it that way. Our products and software are designed to quickly get security updates into the hands of our customers, with nearly 80 percent of users running the latest version of our operating system.

While our initial analysis indicates that many of the issues leaked today were already patched in the latest iOS, we will continue work to rapidly address any identified vulnerabilities. We always urge customers to download the latest iOS to make sure they have the most recent security updates.