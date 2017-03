Την ανακοίνωση του iPhone 7 / Plus (PRODUCT)RED και του νέου, οικονομικότερου, iPad 9.7 ιντσών το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστά το iPad Air 2, ακολουθεί ο διπλασιασμός των διαθέσιμων χωρητικοτήτων των διαθέσιμων μοντέλων iPhone SE, χωρίς ωστόσο να αυξάνεται η τιμή διάθεσης τους.

Έτσι, το iPhone SE θα κυκλοφορεί στο εξής με αποθηκευτικό χώρο 32GB και 128GB, αντί 16GB και 64GB, στις ίδιες τιμές ($399 και $499).

Tags: iPhone SE