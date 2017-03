Η Apple εξαγόρασε τη δημοφιλή εφαρμογή Workflow για το iOS, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αυτοματοποιήσουν και να εκτελέσουν συνδυασμένες ενέργειες από διάφορα .apps της συσκευής τους. Έτσι, μία σειρά πολυάριθμων/πολύπλοκων εντολών μπορεί να εκτελεστεί με ένα μόνο κλικ.

Όπως δήλωσε ο Ari Weinstein, developer του Workflow

We are thrilled to be joining Apple. We’ve worked closely with Apple from the very beginning, from kickstarting our company as students attending WWDC to developing and launching Workflow and seeing its amazing success on the App Store. We can’t wait to take our work to the next level at Apple and contribute to products that touch people across the world.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν η εφαρμογή θα αφομοιωθεί από το iOS σε μελλοντικό update του λειτουργικού, ωστόσο για την ώρα μπορείτε να την αποκτήσετε δωρεάν (από €2,99)

Workflow – Τιμή: Δωρεάν (από €2,99)



