«Πού είσαι τώρα»; «Πότε φτάνεις»; Είτε πηγαίνετε σε πάρτι, είτε στο οικογενειακό τραπέζι, είτε σας περιμένουν οι συγγενείς, είτε οι φίλοι, αυτές οι ερωτήσεις αποτελούν κοινό τόπο. Κάποιες φορές, δε, εμφανίζονται πιεστικές. Κάποιες άλλες όχι. Πλέον, η απάντηση, σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να είναι κοινή και συνάμα πρωτοποριακή.

Σύντομα οι χρήστες του Google Maps παγκοσμίως θα έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν μέσα από την ίδια την εφαρμογή. Είτε σε κινητό iOS, είτε Android, θα έχετε τη δυνατότητα να μοιραστείτε το σημείο που βρίσκεστε στο χάρτη σε πραγματικό χρόνο και με οποιονδήποτε. Αυτοί με τους οποίους την μοιράζεστε, θα μπορούν να δουν την τοποθεσία σας μέσα από το κινητό τους ή ακόμη και από υπολογιστή.

Να πως λειτουργεί σε ένα πραγματικό σενάριο: Όποτε θέλετε να ενημερώσετε κάποιον για το πού είστε, απλώς ανοίξτε το πλαϊνό μενού ή πατήστε την μπλε τελεία που αναπαριστά το σημείο που βρίσκεστε στον χάρτη. Πατώντας «Κοινοποίηση τοποθεσίας», στη συνέχεια επιλέγετε με ποιον θέλετε να την μοιραστείτε και για πόσο χρόνο και είστε έτοιμοι!

Μπορείτε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο με τις Google επαφές σας, ή ακόμα και με φίλους ή συγγενείς, στέλνοντας τον σχετικό σύνδεσμο μέσα από τις αγαπημένες σας εφαρμογές μηνυμάτων. Όταν την μοιράζεστε, οι άνθρωποι που έχετε επιλέξει μπορούν να την βλέπουν στον χάρτη τους. Επίσης, πάνω από την πυξίδα στον χάρτη σας θα φαίνεται ένα εικονίδιο για όση ώρα μοιράζεστε την τοποθεσία που βρίσκεστε. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να σταματήσετε την κοινοποίηση οποιαδήποτε στιγμή: εξαρτάται μόνο από εσάς.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που είστε στον δρόμο ή έχετε αργήσει, μοιραστείτε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο και δώστε τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου της διαδρομής σας, κατά την διάρκεια της πλοήγησης σας στο Google Maps. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πατήστε πάνω στο «Περισσότερα» που βρίσκετε στο κάτω μέρος της οθόνης, και έπειτα την ένδειξη «Κοινοποίηση Διαδρομής». Όταν μοιράζεστε τη διαδρομή σας με άλλους, θα βλέπουν τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξής σας και θα μπορούν να την παρακολουθούν για όση ώρα κατευθύνεστε στον προορισμό σας. Η ενημέρωση τελειώνει αυτόματα όταν θα έχετε φτάσει.

Η κοινοποίηση τοποθεσίας στο Google Maps θα παρουσιαστεί σύντομα παγκοσμίως, και θα έχετε την δυνατότητα να μοιράζεστε με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες δύο πολύ σημαντικά στοιχεία: πού είστε και πότε θα φτάσετε εκεί που πηγαίνετε. Είτε έχει μεγαλύτερη αξία η διαδρομή, είτε ο προορισμός, η απάντηση για αυτούς είναι μόνο ένα κλικ μακριά.

