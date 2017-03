Ακολουθώντας τα χνάρια του Google Maps, η Facebook λανσάρει τη λειτουργία διαμοιρασμού τοποθεσίας στην πλατφόρμα Facebook Messenger, έτσι ώστε να ενημερώνετε τους φίλους σας άμεσα για την ακριβή τοποθεσία σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η λειτουργία Live Location είναι προσβάσιμη μέσα στο box της συνομιλίας για τις εφαρμογές iOS και Android, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο Location. Στη συνέχεια, θα σας εμφανιστεί ο χάρτης και η επιλογή να μοιραστείτε την τοποθεσία σας για τα επόμενα 60 λεπτά. Φυσικά, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διακόψετε την εμφάνιση της τοποθεσίας.

Για να δείτε τη νέα λειτουργία Live Location θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το Facebook Messenger στην τελευταία έκδοση.

