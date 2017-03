Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο iPad 9.7″, το οποίο θυμίζουμε ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες ως αντικαταστάτης του iPad Air 2, θα ξεκινάει στην Ελλάδα από τα €449 για το μοντέλο 32GB Wi-Fi και θα φτάνει τα €719 για το μοντέλο 128GB Wi-Fi + Cellular.

Μαζί με το κατακόκκκινο iPhone 7 / Plus (PRODUCT)RED η Apple ανανέωσε και την σειρά των iPad παρουσιάζοντας μία νέα οικονομικότερη έκδοση iPad 9.7 ιντσών με οθόνη Retina ανάλυσης 2048×1536, επεξεργαστή A9 64‑bit, Touch ID , κάμερες 8MP και 1.2MP το οποίο θα ξεκινάει από $329 (Wi-Fi) για την χωρητικότητα των 32GB ενώ θα υπάρχει και έκδοση των 128GB με $429. Οι αντίστοιχες εκδόσεις με υποστήριξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας (Wi-Fi + Cellular) κοστίζουν €459 για τα 32GB και €559 για τα 128GB.

Νέο iPad 9.7” – Τιμές πώλησης στην Ελλάδα

iPad 9.7 ιντσών 32GB Wi-Fi: €449

iPad 9.7 ιντσών 128GB Wi-Fi: €549

iPad 9.7 ιντσών 32GB Wi-Fi + Cellular: €609

iPad 9.7 ιντσών 128GB Wi-Fi + Cellular: €719

