Νέα αναβάθμιση για το watchOS με υποστήριξη Theater Mode και SiriKit.

Τι περιλαμβάνει το watchOS 3.2 αναλυτικά:

Το Siri λειτουργεί πλέον με εφαρμογές από το App Store για έναρξη προπονήσεων, αποστολή μηνυμάτων, πραγματοποίηση πληρωμών, κράτηση κουρσών, κ.ά.

Η Λειτουργία Κινηματογράφου (Theater Mode) ενεργοποιεί την αθόρυβη λειτουργία και διατηρεί ανενεργή την οθόνη μέχρι να την αγγίξετε, ακόμη και όταν σηκώνετε τον καρπό σας.

Το Σκαρίφημα (Scribble) διατίθεται πλέον στα Γαλλικά, στα Ισπανικά και στα Ιταλικά.

Η πρόοδος συγχρονισμού λιστών αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζεται στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone.

Tags: watchOS 3.2