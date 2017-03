Με την έλευση του iOS 10.3 εχτές το βράδυ είχαμε την χαρά να υποδεχτούμε και την υπηρεσία WiFi Calling την οποία η Cosmote ενεργοποίησε στο iPhone (συμβατή με iPhone 5c και μετέπειτα μοντέλα…): Με τη λειτουργία Κλήσεις μέσω Wi-Fi, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση αν διαθέτετε σύνδεση Wi-Fi σε μια περιοχή με μικρή ή καθόλου κάλυψη κινητού δικτύου. Ενεργοποιήστε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi από τις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Ενδέχεται να χρειαστεί να καταχωρίσετε ή να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνσή σας για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αν οι Κλήσεις μέσω Wi-Fi είναι διαθέσιμες, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται η ένδειξη “Wi-Fi” μετά το όνομα του φορέα κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, οι κλήσεις θα χρησιμοποιούν τη λειτουργία “Κλήσεις μέσω Wi-Fi”. COSMOTE WiFi Calling – Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις 1. Τι είναι το COSMOTE WiFi Calling; Η υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών VoWiFi (Voice over WiFi) και VoLTE (Voice over LTE).

Συγκεκριμένα, με το VoWiFi οι συνδρομητές κινητής COSMOTE μπορούν να πραγματοποιούν και να δέχονται κλήσεις και SMS ακόμα και όταν το σήμα τους είναι πολύ περιορισμένο, αρκεί να βρίσκονται στην εμβέλεια οποιουδήποτε δικτύου WiFi, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Επίσης, μέσω της τεχνολογίας VoLTE (Voice over LTE), οι κλήσεις κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιούνται ταχύτερα, έχουν αναβαθμισμένη ποιότητα ήχου με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήση δεδομένων κινητής με ταχύτητες 4G/4G+ κατά τη διάρκεια της κλήσης. 2. Πως μπορώ να ενεργοποιήσω την υπηρεσία; Για να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling αρκεί να στείλεις δωρεάν SMS στο 1333 γράφοντας «WIFICALL». 3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας; Για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling αρκεί:

να είσαι συνδρομητής συμβολαίου COSMOTE Mobile (σύντομα θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία και σε πελάτες Καρτοκινητής και Καρτοσυμβολαίου) να διαθέτεις συμβατή συσκευή. η συσκευή σου να διαθέτει την τελευταία έκδοση λογισμικού (iOS 10.3). 4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία με οποιοδήποτε WiFi δίκτυο; Ναι, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 5. Με την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling, τι αλλάζει στον τρόπο που κάνω κλήσεις σήμερα; Δεν αλλάζει κάτι στην εμπειρία σου. Η υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling δεν χρειάζεται εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής στο κινητό. Είναι αυτόματα διαθέσιμη μόλις την ενεργοποιήσεις. 6. Υπάρχει χρέωση για την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling; Όχι. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι δωρεάν, ενώ οι κλήσεις χρεώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που διαθέτεις. 7. Έχω σύνδεση Καρτοκινητής/What’s Up/Καρτοσυμβόλαιο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το COSMOTE WiFi Calling; Όχι. H υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε Καρτοκινητή/What’s Up/Καρτοσυμβόλαιο σύντομα. 8. Πως λειτουργεί η υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling; Οι κλήσεις πραγματοποιούνται μέσω VoLTE εφόσον υπάρχει κάλυψη 4G, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μέσω 2G/3G (όπως και σήμερα). Αν δεν υπάρχει σήμα κινητής, και ταυτόχρονα η συσκευή σου έχει πρόσβαση σε δίκτυο WiFi, τότε οι κλήσεις πραγματοποιούνται μέσω VoWiFi. 9. Αν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μέσω VoWiFi μετακινηθώ εκτός εμβέλειας WiFi, θα διακοπεί η κλήση; Η κλήση θα συνεχιστεί μέσω VoLTE εφόσον υπάρχει κάλυψη 4G. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την αντίθετη μετάβαση, δηλ. από VoLTE σε VoWiFi. 10. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling εκτός Ελλάδος; Όχι. Η χρήση της υπηρεσίας ισχύει μόνο για κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας. 11. Κλήσεις προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης Οι κλήσεις προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (πχ. 100, 166, 199, κα.) πραγματοποιούνται μέσω δικτύου κινητής, όπως και σήμερα, και όχι μέσω VoWiFi εκτός από το 112. 12. Φραγές κλήσεων από το κινητό Οι φραγές κλήσεων λειτουργούν κανονικά. Όμως για να ορίσεις νέες φραγές ή να αλλάξεις/καταργήσεις τις υφιστάμενες, κάλεσε την Εξυπηρέτηση Πελατών (Ιδιώτες 13888, Επαγγελματίες 13818) 13. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling; Για να απενεργοποιήσεις την υπηρεσία COSMOTE WiFi Calling αρκεί να στείλεις δωρεάν SMS στο 1333 γράφοντας «END WIFICALL» Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: Cosmote, iOS 10.3